  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Xyliatos
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Garage

Appartements avec garage à vendre en Xyliatos, Chypre

3 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Xyliatos, Chypre
Appartement 2 chambres
Xyliatos, Chypre
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 81 m²
À propos du projet : Thalassa Beach Resort est un programme résidentiel de prestige en bord…
$255,216
Appartement 3 chambres dans Xyliatos, Chypre
Appartement 3 chambres
Xyliatos, Chypre
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 98 m²
À propos du projet : Thalassa Beach Resort est un programme résidentiel de prestige en bord…
$302,230
Studio 1 chambre dans Xyliatos, Chypre
Studio 1 chambre
Xyliatos, Chypre
Nombre de pièces 1
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 39 m²
À propos du projet : Thalassa Beach Resort est un programme résidentiel de prestige en bord…
$153,139
