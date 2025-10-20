Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Vouni
  4. Résidentiel
  5. Villa

Villas à vendre en Vouni, Chypre

4 propriétés total trouvé
Villa 3 chambres dans Vouni, Chypre
Villa 3 chambres
Vouni, Chypre
Chambres 3
Surface 130 m²
This charming, meticulously maintained home is located just on the edge of Vouni village. It…
$383,757
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Villa 3 chambres dans Vouni, Chypre
Villa 3 chambres
Vouni, Chypre
Chambres 3
Surface 130 m²
This charming, meticulously maintained home is located just on the edge of Vouni village. It…
$383,757
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Villa 3 chambres dans Vouni, Chypre
Villa 3 chambres
Vouni, Chypre
Chambres 3
Surface 130 m²
This charming, meticulously maintained home is located just on the edge of Vouni village. It…
$383,757
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Monte OnlineMonte Online
Villa 3 chambres dans Vouni, Chypre
Villa 3 chambres
Vouni, Chypre
Chambres 3
Surface 130 m²
This charming, meticulously maintained home is located just on the edge of Vouni village. It…
$383,757
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
International Property Alerts
Langues
English
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Vouni, Chypre

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller