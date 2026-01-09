Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Vouni
  4. Location longue durée
  5. Maison

Loyer mensuel de Maisons en Vouni, Chypre

2 propriétés total trouvé
Maison 3 chambres dans Vouni, Chypre
Maison 3 chambres
Vouni, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 154 m²
Cette charmante maison à Vouni est maintenant disponible à la location, offrant une belle su…
$1,844
par mois
Laisser une demande
Maison 3 chambres dans Vouni, Chypre
Maison 3 chambres
Vouni, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 154 m²
Cette charmante maison à Vouni est maintenant disponible à la location, offrant une belle su…
$1,844
par mois
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Vouni, Chypre

avec Vue sur la montagne
Realting.com
Aller