Loyer mensuel de Maisons en Vasa Koilaniou, Chypre

1 propriété total trouvé
Maison 2 chambres dans Vassa, Chypre
Maison 2 chambres
Vassa, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 90 m²
Belle maison traditionnelle de deux chambres au rez-de-chaussée située dans le village de Va…
$922
par mois
Caractéristiques des propriétés en Vasa Koilaniou, Chypre

avec Jardin
