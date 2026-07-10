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Loyer mensuel d'un bien une maison avec jardin en Tserkezoi Municipality, Chypre

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1 propriété total trouvé
Maison 2 chambres dans Tserkezoi Municipality, Chypre
Maison 2 chambres
Tserkezoi Municipality, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 141 m²
Vivez la vie contemporaine dans le prestigieux Limassol Greens Golf Resort avec cette élégan…
$4,570
par mois
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Caractéristiques des propriétés en Tserkezoi Municipality, Chypre

avec Terrain de golf
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