Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Troodos
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Troodos, Chypre

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement dans Troodos, Chypre
Appartement
Troodos, Chypre
Saisir la chance de posséder 25 284 m2 de terrain vierge dans les montagnes sereines de Troo…
$783,579
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Troodos, Chypre

avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller