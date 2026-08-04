Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Trimithousa
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Trimithousa, Chypre

;
Appartement Supprimer
Tout effacer
4 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Trimithousa, Chypre
Appartement 3 chambres
Trimithousa, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 115 m²
Spacieux appartement 3 Chambres au rez de chaussée à vendre à Tremithousa, Paphos. L'aménage…
$342,769
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Trimithousa, Chypre
Appartement 3 chambres
Trimithousa, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 115 m²
Développement résidentiel exceptionnel niché dans le charmant village de Tremithousa. Idéale…
$437,696
Laisser une demande
Appartement 1 chambre dans Trimithousa, Chypre
Appartement 1 chambre
Trimithousa, Chypre
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 58 m²
Développement résidentiel exceptionnel niché dans le charmant village de Tremithousa. Idéale…
$247,644
Laisser une demande
TekceTekce
Appartement 2 chambres dans Trimithousa, Chypre
Appartement 2 chambres
Trimithousa, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 88 m²
Développement résidentiel exceptionnel niché dans le charmant village de Tremithousa. Idéale…
$362,827
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Trimithousa, Chypre

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller