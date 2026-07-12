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Maisons avec jardin à vendre en Trimiklini, Chypre

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1 propriété total trouvé
Maison 4 chambres dans Trimiklini, Chypre
Maison 4 chambres
Trimiklini, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 250 m²
Meublé Maison individuelle de 4 chambres dans la zone forestière de South Moniatis. Conforta…
$628,041
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Caractéristiques des propriétés en Trimiklini, Chypre

avec Vue sur la montagne
Bon marché
Luxe
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