  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Trimiklini
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Jardin

Appartements avec jardin à vendre en Trimiklini, Chypre

Appartement 4 chambres dans Trimiklini, Chypre
Appartement 4 chambres
Trimiklini, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 250 m²
Meublé Maison individuelle de 4 chambres dans la zone forestière de South Moniatis. Conforta…
$633,777
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
