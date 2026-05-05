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Maisons avec garage à vendre en Tremithousa, Chypre

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villas
27
1 propriété total trouvé
Maison 2 chambres dans Tremithousa, Chypre
Maison 2 chambres
Tremithousa, Chypre
Nombre de pièces 3
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
Nombre d'étages 2
Maisons neuves et maisonnettes dans un quartier résidentiel calme de Paphos. Architecture mo…
$294,724
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Caractéristiques des propriétés en Tremithousa, Chypre

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