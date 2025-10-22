Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à vendre en Tremithousa, Chypre

Appartement
Appartement 5 chambres dans Tremithousa, Chypre
Appartement 5 chambres
Tremithousa, Chypre
Nombre de pièces 5
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 303 m²
$2,08M
Appartement 3 chambres dans Tremithousa, Chypre
Appartement 3 chambres
Tremithousa, Chypre
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 268 m²
$988,483
Appartement 3 chambres dans Tremithousa, Chypre
Appartement 3 chambres
Tremithousa, Chypre
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 4
Surface 268 m²
$994,263
Appartement 3 chambres dans Tremithousa, Chypre
Appartement 3 chambres
Tremithousa, Chypre
Nombre de pièces 4
Chambres 3
Surface 159 m²
Nombre d'étages 2
Complexe de villas avec vue panoramique sur la mer, Tremithousa, Chypre Nous proposons des …
$1,01M
Caractéristiques des propriétés en Tremithousa, Chypre

