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Maisons à vendre en Trachypedoula, Chypre

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Maison dans Trachypedoula, Chypre
Maison
Trachypedoula, Chypre
Nombre de salles de bains 7
Surface 520 m²
Propriété résidentielle dans la vallée de Diarizos Créée depuis plus de 20 ans en tant que m…
$803,033
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Caractéristiques des propriétés en Trachypedoula, Chypre

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