Loyer mensuel de appartements en Trachoni Municipality, Chypre

2 propriétés total trouvé
Appartement 5 chambres dans Trachoni Municipality, Chypre
Appartement 5 chambres
Trachoni Municipality, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Surface 360 m²
C'est une maison individuelle de 5 chambres avec une surface couverte interne de 360m2, assi…
$2,881
par mois
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Appartement dans Trachoni Municipality, Chypre
Appartement
Trachoni Municipality, Chypre
Surface 1 000 m²
L'entrepôt situé à Trachoni à Limassol est disponible dès maintenant. Il a couvert la zone 1…
$1,037
par mois
Caractéristiques des propriétés en Trachoni Municipality, Chypre

avec Jardin
