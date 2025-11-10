Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à vendre en Theletra, Chypre

Appartement dans Theletra, Chypre
This parcel of land is very close to Giolou village 200 meters next to the main road on the …
$92,897
Appartement dans Theletra, Chypre
Residential field in Theletra community, in Paphos District. It is situated at a distance ap…
$84,768
Appartement dans Theletra, Chypre
Agricultural field in Theletra Community, in Paphos District. It is situated 2.3 kilometers …
$46,448
Appartement dans Theletra, Chypre
For sale land of 10368m² in Theletra.It falls within G3 zone with building density 10%,cover…
$406,423
Appartement dans Theletra, Chypre
Agriculture land for sale in Theletra, Paphos .Located next to the main road to Polis Chryso…
$44,126
Appartement dans Theletra, Chypre
Agricultural land at Theletra village, Paphos
$58,060
Appartement dans Theletra, Chypre
The property is an agricultural field in Theletra. It is located 30m from Stroumbi-Kathi…
$81,285
Appartement dans Theletra, Chypre
Two adjoining plots within the agricultural zone in Theletra Community in Paphos District. T…
$116,121
Caractéristiques des propriétés en Theletra, Chypre

