Vue sur la mer Appartements à vendre en Telliria Community Cluster, Chypre

2 propriétés total trouvé
Appartement dans Pachyammos, Chypre
Appartement
Pachyammos, Chypre
This breathtaking residential land in Pachyammos, Nicosia, offers the perfect blend of natur…
$290,302
Appartement dans Kokkina, Chypre
Appartement
Kokkina, Chypre
Welcome to one of Cyprus’s most coveted coastal treasures: a privileged seafront plot in Pac…
$749,178
Caractéristiques des propriétés en Telliria Community Cluster, Chypre

