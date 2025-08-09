Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartement 3 chambres dans Strovolos, Chypre
Appartement 3 chambres
Strovolos, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Entrez dans un monde d'élégance raffinée avec cet appartement exceptionnel de 3 chambres à A…
$4,669
par mois
Appartement 2 chambres dans Strovolos, Chypre
Appartement 2 chambres
Strovolos, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Ce charmant appartement de deux chambres, situé au deuxième étage d'un petit bâtiment privé,…
$1,080
par mois
Appartement 2 chambres dans Strovolos, Chypre
Appartement 2 chambres
Strovolos, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 82 m²
Luxurious 2 bedroom apartment partly furnsihed in an exclusive, quiet neighborhood in Old St…
$1,199
par mois
Appartement 3 chambres dans Strovolos, Chypre
Appartement 3 chambres
Strovolos, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 223 m²
An exceptional 3 bedroom penthouse in Strovolos area offering bespoke and stylish interiors …
$1,996
par mois
Appartement 2 chambres dans Strovolos, Chypre
Appartement 2 chambres
Strovolos, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 3
Surface 180 m²
For Rent 2 Bedroom plus office space furnished Apartment in Eleonon area of strovolos close …
$1,417
par mois
Appartement dans Strovolos, Chypre
Appartement
Strovolos, Chypre
Surface 456 m²
New upscale office spaces available for RENT 684sqm in  Strovolos Area, conveniently located…
$11,927
par mois
Appartement 2 chambres dans Strovolos, Chypre
Appartement 2 chambres
Strovolos, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 95 m²
Nestled within the prestigious locale of Strovolos, this exquisite, newly constructed apartm…
$1,689
par mois
Appartement 3 chambres dans Strovolos, Chypre
Appartement 3 chambres
Strovolos, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 122 m²
Welcome to this exceptional three-bedroom contemporary penthouse located in the tranquil sub…
$408,683
par mois
