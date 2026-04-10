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Villas à vendre en Stroumpi, Chypre

1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Stroumpi, Chypre
Villa 3 chambres
Stroumpi, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 209 m²
À VENDRE: Cette propriété est une liste exclusive de Fox Realty Paphos. Disponible pour le…
$420,000
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Agence
Fox Smart Estate Agency
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