Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Stroumpi
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Appartements à vendre en Stroumpi, Chypre

Appartement Supprimer
Tout effacer
5 propriétés total trouvé
Appartement dans Stroumpi, Chypre
Appartement
Stroumpi, Chypre
An agricultural land in Stroumpi village, Paphos district The property adjoins a public r…
$116,121
Laisser une demande
Appartement dans Stroumpi, Chypre
Appartement
Stroumpi, Chypre
For sale is an impressive residential field, located in the charming area of Stroumbi. With…
$255,466
Laisser une demande
Appartement dans Stroumpi, Chypre
Appartement
Stroumpi, Chypre
An agricultural land in Stroumpi village, Paphos district The property adjoins a public r…
$98,703
Laisser une demande
Ness Wii MarketNess Wii Market
Appartement dans Stroumpi, Chypre
Appartement
Stroumpi, Chypre
An agricultural land in Stroumpi village, Paphos district The property adjoins a public r…
$69,673
Laisser une demande
Appartement dans Stroumpi, Chypre
Appartement
Stroumpi, Chypre
Agricultural land in Stroumpi 7024 Sm with 10% Cover Factor and 10% Build factor , Stroumpi …
$58,060
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Stroumpi, Chypre

avec Jardin
avec Vue sur la mer
avec Terrain de golf
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller