Loyer mensuel de bungalows en Spitali, Chypre

1 propriété total trouvé
Bungalow 5 chambres dans Spitali, Chypre
Bungalow 5 chambres
Spitali, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 154 m²
Set on a 900 m² plot in the quiet residential area of Spitali, this charming and well-establ…
$5,951
par mois
Agence
VIDI GROUP
Langues
English, Русский
