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Loyer mensuel de villas en Sotira Lemesou Municipality, Chypre

1 propriété total trouvé
villa de 5 chambres dans Sotira Lemesou Municipality, Chypre
villa de 5 chambres
Sotira Lemesou Municipality, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 700 m²
Maison 300m2 couverte, 450m2 Non couvert et sur une grande superficie. 4 chambres. Bureau s…
$5,734
par mois
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Agence
VIDI GROUP
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