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Maisons avec jardin à vendre en Silikou, Chypre

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1 propriété total trouvé
Maison 3 chambres dans Silikou, Chypre
Maison 3 chambres
Silikou, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 3
Surface 230 m²
Cette belle maison individuelle de 3 chambres, 3 salles de bains avec quartier de servantes …
$813,483
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Caractéristiques des propriétés en Silikou, Chypre

Bon marché
Luxe
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