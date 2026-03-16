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Loyer mensuel de en Chypre

2 propriétés total trouvé
Autre 960 m² dans Germasogeia, Chypre
Autre 960 m²
Germasogeia, Chypre
Chambres 26
Nombre de salles de bains 26
Surface 960 m²
***Seule la facture d'électricité sera payée par le locataire, tout le reste est couvert par…
$35,283
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Autre 480 m² dans Germasogeia, Chypre
Autre 480 m²
Germasogeia, Chypre
Chambres 16
Nombre de salles de bains 16
Surface 480 m²
***Seule la facture d'électricité sera payée par le locataire, tout le reste est couvert par…
$18,558
par mois
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Fox Smart Estate Agency
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