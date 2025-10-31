Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Location longue durée
  4. Bungalow
  5. Jardin

Loyer mensuel d'un bien un bungalow avec jardin en Chypre

Bungalow 3 chambres dans Timi, Chypre
Bungalow 3 chambres
Timi, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 100 m²
This modern bungalow is available for rent in the peaceful village of Anarita. Recently reno…
$1,742
par mois
Laisser une demande
Bungalow 3 chambres dans Péyia, Chypre
Bungalow 3 chambres
Péyia, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 125 m²
This charming bungalow for rent in Peyia offers an ideal blend of comfort and tranquility. W…
$2,032
par mois
Laisser une demande
Bungalow 3 chambres dans Chlórakas, Chypre
Bungalow 3 chambres
Chlórakas, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 120 m²
Beautiful 3 bedroom, 2 bathroom bungalow just meters away from the sea, located in Lower Chl…
$1,393
par mois
Laisser une demande
