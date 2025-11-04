Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Prodromos
  4. Résidentiel
  5. Maison de ville

Maisons de ville à vendre en Prodromos, Chypre

Maison de ville Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Maison de ville 2 chambres dans Prodromos, Chypre
Maison de ville 2 chambres
Prodromos, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 168 m²
Nombre d'étages 2
$2,20M
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Prodromos, Chypre

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller