Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Prodromos
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Appartements à vendre en Prodromos, Chypre

3 BHK
8
4 BHK
4
Appartement Supprimer
Tout effacer
8 propriétés total trouvé
Appartement 3 chambres dans Prodromos, Chypre
Appartement 3 chambres
Prodromos, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 298 m²
Présentant une belle villa de 3 chambres dans l'exclusif Berengaria Hotel Development, situé…
$3,38M
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Prodromos, Chypre
Appartement 4 chambres
Prodromos, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 319 m²
Présentant une villa exceptionnelle de 4 chambres dans le prestigieux Berengaria Hotel Devel…
$4,40M
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Prodromos, Chypre
Appartement 3 chambres
Prodromos, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 291 m²
Présentant une magnifique villa de 3 chambres dans l'exclusif Berengaria Hotel Development, …
$3,36M
Laisser une demande
OneOne
Appartement 4 chambres dans Prodromos, Chypre
Appartement 4 chambres
Prodromos, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 319 m²
Présentant une villa exceptionnelle de 4 chambres dans le prestigieux Berengaria Hotel Devel…
$4,41M
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Prodromos, Chypre
Appartement 4 chambres
Prodromos, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 324 m²
Présentant une magnifique villa de 4 chambres dans le prestigieux Berengaria Développement h…
$3,78M
Laisser une demande
Appartement 4 chambres dans Prodromos, Chypre
Appartement 4 chambres
Prodromos, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 324 m²
Présentant une magnifique villa de 4 chambres dans le prestigieux Berengaria Développement h…
$3,78M
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Prodromos, Chypre
Appartement 3 chambres
Prodromos, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 298 m²
Présentant une belle villa de 3 chambres dans l'exclusif Berengaria Hotel Development, situé…
$3,38M
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Prodromos, Chypre
Appartement 3 chambres
Prodromos, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 291 m²
Présentant une magnifique villa de 3 chambres dans l'exclusif Berengaria Hotel Development, …
$3,36M
Laisser une demande

Caractéristiques des propriétés en Prodromos, Chypre

avec Jardin
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller