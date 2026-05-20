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Villas à vendre en Prastio Kellakiou, Chypre

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1 propriété total trouvé
Villa 5 chambres dans Prastio, Chypre
Villa 5 chambres
Prastio, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 450 m²
Cette propriété unique et polyvalente, située dans le charmant village de Prastio, offre une…
$1,41M
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Agence
Fox Smart Estate Agency
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Caractéristiques des propriétés en Prastio Kellakiou, Chypre

Bon marché
Luxe
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