Appartements à vendre en Prastio Kellakiou, Chypre

Appartement 5 chambres dans Prastio, Chypre
Appartement 5 chambres
Prastio, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 450 m²
Cette propriété unique et polyvalente, située dans le charmant village de Prastio, offre une…
$1,38M
Appartement dans Prastio, Chypre
Appartement
Prastio, Chypre
Ce terrain de 4.348 m2 est situé à Omodos Vilage, à 300 m d'une rivière. Densité de construc…
$69,139
Caractéristiques des propriétés en Prastio Kellakiou, Chypre

