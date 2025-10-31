Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Polis Chrysochous
  4. Résidentiel
  5. Bungalow
  6. Vue sur la mer

Vue sur la mer Bungalows à vendre en Polis Chrysochous, Chypre

1 propriété total trouvé
Bungalow 2 chambres dans Pólis, Chypre
Bungalow 2 chambres
Pólis, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 78 m²
For sale: This modern, key ready bungalow in beautiful Polis Chrysochous offers the perfect …
$406,423
