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Loyer mensuel de bungalows en Polemi, Chypre

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Bungalow 1 chambre dans Polemi, Chypre
Bungalow 1 chambre
Polemi, Chypre
Chambres 1
Nombre de salles de bains 1
Surface 40 m²
Une belle maison de 1 chambre à louer dans le beau village paisible de Polemi, situé dans le…
$466
par mois
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Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
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