Maisons à vendre en Polemi, Chypre

2 propriétés total trouvé
Maison 5 chambres dans Polemi, Chypre
Maison 5 chambres
Polemi, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 2
Rez-de-chaussée – 145 m2 Entrée privée 3 grandes chambres 1 salle de bains Confortable s…
$343,903
Villa 4 chambres dans Polemi, Chypre
Villa 4 chambres
Polemi, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 400 m²
A vendre grande villa privée dans le village de Polemi de Paphos dans une belle zone verte p…
$1,16M
Caractéristiques des propriétés en Polemi, Chypre

