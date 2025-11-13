Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Appartements à vendre en Polemi, Chypre

32 propriétés total trouvé
Appartement dans Polemi, Chypre
Appartement
Polemi, Chypre
Agricultural land at Polemi Village, Paphos
$92,897
Laisser une demande
Appartement dans Polemi, Chypre
Appartement
Polemi, Chypre
This residential land is located in Polemi village, close to the town square, with supermark…
$116,121
Laisser une demande
Appartement dans Polemi, Chypre
Appartement
Polemi, Chypre
Γεωργικό τεμάχιο 5,937 τ.μ. στο Πολέμι. Εμπίπτει στη ζώνη Γ3 με 10% συντελεστή δόμησης, …
$58,060
Laisser une demande
Tut TravelTut Travel
Appartement dans Polemi, Chypre
Appartement
Polemi, Chypre
Residential plot located in Polemi village, Pafos District.Plot size 830 sq.m, with building…
$174,181
Laisser une demande
Appartement dans Polemi, Chypre
Appartement
Polemi, Chypre
Agricultural land of 5937sqm located in Polemi with water supplyBuilding density: 10%Coverag…
$81,285
Laisser une demande
Appartement dans Polemi, Chypre
Appartement
Polemi, Chypre
For sale: A spacious field measuring 3,011 square meters, perfectly situated in the peaceful…
$116,121
Laisser une demande
Century 21Century 21
Appartement dans Polemi, Chypre
Appartement
Polemi, Chypre
Residential Field for Sale in Polemi, Paphos Located in the serene village of Polemi in the…
$232,242
Laisser une demande
Appartement dans Polemi, Chypre
Appartement
Polemi, Chypre
Agricultural Land In Polemi, Paphos 3809 sm. 10% Build Factor , 10% cover Factor , G3 zone t…
$52,254
Laisser une demande
Appartement dans Polemi, Chypre
Appartement
Polemi, Chypre
Residential Land for sale in Polemi village in Paphos.The Land has 60% building density,Cove…
$290,302
Laisser une demande
Atlas PropertyAtlas Property
Appartement dans Polemi, Chypre
Appartement
Polemi, Chypre
For sale is a spacious building plot in the charming village of Polemi, measuring a generous…
$75,479
Laisser une demande
Appartement dans Polemi, Chypre
Appartement
Polemi, Chypre
For sale: Agricultural land located in the village of Polemi. The land is accessible via …
$133,539
Laisser une demande
Appartement dans Polemi, Chypre
Appartement
Polemi, Chypre
A fantastic opportunity to acquire a residential plot in the peaceful and picturesque villag…
$102,186
Laisser une demande
Appartement dans Polemi, Chypre
Appartement
Polemi, Chypre
Προς πωληση αγροτεμαχιο συνολικου εμβαδου 7024 τ.μ. στο χωριο Πολεμι της επαρχιας Παφου. …
$104,509
Laisser une demande
Appartement dans Polemi, Chypre
Appartement
Polemi, Chypre
For sale is a prime building plot located in the charming village of Polemi. Covering an imp…
$127,733
Laisser une demande
Appartement dans Polemi, Chypre
Appartement
Polemi, Chypre
This prime residential land in Polemi offers an excellent opportunity for development within…
$145,151
Laisser une demande
Appartement dans Polemi, Chypre
Appartement
Polemi, Chypre
The agricultural land in Polemi spanning 9096 square meters falls under Zone Type Γ3, indica…
$91,736
Laisser une demande
Appartement dans Polemi, Chypre
Appartement
Polemi, Chypre
The land is in Polemi village, Paphos, located c. 210m southeast of Polemi’s centre and c. 1…
$343,718
Laisser une demande
Appartement dans Polemi, Chypre
Appartement
Polemi, Chypre
Residential plot for sale in Polemi village, Paphos district.Regular shape, flat surface, Cu…
$81,285
Laisser une demande
Appartement dans Polemi, Chypre
Appartement
Polemi, Chypre
Agricultural land of 2458sq.m. for sale in Polemi. It falls within
$81,285
Laisser une demande
Appartement dans Polemi, Chypre
Appartement
Polemi, Chypre
Land for sale in Polemi, Paphos at a bargain price!!!The market value of this asset is 140.0…
$58,060
Laisser une demande
Appartement dans Polemi, Chypre
Appartement
Polemi, Chypre
Lovely residential land in Polemi, Paphos.This property is landlocked at the moment and the …
$116,121
Laisser une demande
Appartement dans Polemi, Chypre
Appartement
Polemi, Chypre
Προς πώληση γεωργικό τεμάχιο στο χωριό Πολέμι της επαρχίας Πάφου.Το τεμάχιο εμπίπτει στην γε…
$104,509
Laisser une demande
Appartement dans Polemi, Chypre
Appartement
Polemi, Chypre
Agricultural land in Polemi in total of 3865sqm Property characteristics:B.D.: 10%Cov:10%Flo…
$81,285
Laisser une demande
Appartement dans Polemi, Chypre
Appartement
Polemi, Chypre
Γεωργικό τεμάχιο 5,101 τ.μ. στο Πολέμι. Εμπίπτει στη ζώνη Γ3 με 10% συντελεστή δόμησης, …
$58,060
Laisser une demande
Appartement dans Polemi, Chypre
Appartement
Polemi, Chypre
The field is situated 620 meters (approx.) northwest from the centre of the community and 30…
$81,285
Laisser une demande
Appartement dans Polemi, Chypre
Appartement
Polemi, Chypre
Land located in Polemi, Paphos, Cyprus. The size of this property is 17257 and there is a r…
$265,917
Laisser une demande
Appartement dans Polemi, Chypre
Appartement
Polemi, Chypre
This plot  is located in Polemi, Paphos.It has an area of 2,676sqm and benefits from c. 30m …
$178,826
Laisser une demande
Appartement dans Polemi, Chypre
Appartement
Polemi, Chypre
For sale three large land as one measuring 14,419 m², nestled in the charming village of Pol…
$63,867
Laisser une demande
Appartement dans Polemi, Chypre
Appartement
Polemi, Chypre
This asset is located in Polemi, Paphos.This property is landlocked.It belongs to . The vill…
$75,479
Laisser une demande
Appartement dans Polemi, Chypre
Appartement
Polemi, Chypre
Three adjacent parcels of land are sold together in Polemi village, Paphos district. The pro…
$75,479
Laisser une demande

