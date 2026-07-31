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Bungalows à vendre en Paramytha, Chypre

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Bungalow 5 chambres dans Paramytha, Chypre
Bungalow 5 chambres
Paramytha, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 520 m²
Retraite familiale privée entourée par la nature C'est la retraite idéale pour une famille …
$4,59M
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Caractéristiques des propriétés en Paramytha, Chypre

avec Jardin
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