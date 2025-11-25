Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Paramytha
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Paramytha, Chypre

Appartement Supprimer
Tout effacer
9 propriétés total trouvé
Appartement dans Paramytha, Chypre
Appartement
Paramytha, Chypre
Une belle terre agricole de 8696m2 dans le village de Paramytha à Limassol. L'établissement …
$80,663
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Appartement dans Paramytha, Chypre
Appartement
Paramytha, Chypre
Un beau terrain agricole de 6021m2 avec vue panoramique imprenable dans le village de Paramy…
$115,232
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Appartement dans Paramytha, Chypre
Appartement
Paramytha, Chypre
Deux titres, 16.389m2 , γ3, 76% = 10% & φ3, 24% 01% 30 436m2, γ3 = 100% = 10% La terre est d…
$691,393
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Ness Wii MarketNess Wii Market
Appartement dans Paramytha, Chypre
Appartement
Paramytha, Chypre
Un beau terrain résidentiel de 1840m2 avec une vue panoramique imprenable dans le village de…
$213,180
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Appartement 5 chambres dans Paramytha, Chypre
Appartement 5 chambres
Paramytha, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 4
Surface 520 m²
Retraite familiale privée entourée par la nature C'est la retraite idéale pour une famille …
$4,61M
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Appartement dans Paramytha, Chypre
Appartement
Paramytha, Chypre
TERRITOIRE AGRICOLE DE 23 194 A PARAMYTHA, LIMASSOL OPPORTUNITÉ La terre a un grand potentie…
$316,889
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Estate Service 24Estate Service 24
Appartement dans Paramytha, Chypre
Appartement
Paramytha, Chypre
Ce terrain de 7,841 m2 est idéalement situé sur la route principale Limassol-Troodos, offran…
$282,319
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Appartement dans Paramytha, Chypre
Appartement
Paramytha, Chypre
Cette propriété est un domaine agricole à Paramytha villlage, à Limassol. Le terrain a une s…
$161,325
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Appartement dans Paramytha, Chypre
Appartement
Paramytha, Chypre
TERRES DE PARAMYTHA 29915SQM ,16800SQM EST INDUSTRIEL ET L'AGRICULTURE REST. RENFORCEMENT DE…
$691,393
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Property InvestProperty Invest

Caractéristiques des propriétés en Paramytha, Chypre

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller