  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Paralímni
  4. Location longue durée
  5. Appartement
  6. Jardin

Loyer mensuel d'un bien un appartement avec jardin en Paralímni, Chypre

Appartement 3 chambres dans Kápparis, Chypre
Appartement 3 chambres
Kápparis, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 200 m²
Lovely three bedroom villa in Kappariareaavailable for rent, built in two levels. It has int…
$1,742
par mois
