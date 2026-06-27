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Loyer mensuel d'un bien une villa avec vue sur la mer en District de Paphos, Chypre

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Paphos
6
Péyia
8
Yeroskipou
7
Chlórakas
4
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5 propriétés total trouvé
Villa de 6 chambres dans Fyti, Chypre
Villa de 6 chambres
Fyti, Chypre
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 300 m²
Prêt à emménager. Découvrez la vie raffinée dans cette villa individuelle exceptionnelle, t…
$4,662
par mois
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villa de 3 chambres dans Konia, Chypre
villa de 3 chambres
Konia, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 210 m²
À louer: Une spacieuse résidence au rez-de-chaussée dans la zone hautement désirable et pai…
$4,950
par mois
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villa de 5 chambres dans Chlórakas, Chypre
villa de 5 chambres
Chlórakas, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 3
Surface 300 m²
Découvrez le confort, l'espace et les vues imprenables avec cette impressionnante villa indi…
$5,836
par mois
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Villa 4 chambres dans Péyia, Chypre
Villa 4 chambres
Péyia, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 220 m²
Présentation d'une magnifique villa design moderne à Peyia, Paphos, votre ultime retraite po…
$8,019
par mois
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Villa de 6 chambres dans Fyti, Chypre
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Fyti, Chypre
Chambres 6
Nombre de salles de bains 7
Surface 300 m²
Prêt à emménager. Découvrez la vie raffinée dans cette villa individuelle exceptionnelle, t…
$4,662
par mois
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Caractéristiques des propriétés en District de Paphos, Chypre

avec Jardin
avec Vue sur la montagne
avec Terrain de golf
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