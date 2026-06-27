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Loyer mensuel de manoirs en District de Paphos, Chypre

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Paphos
3
5 propriétés total trouvé
Manoir 2 chambres dans Péyia, Chypre
Manoir 2 chambres
Péyia, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 75 m²
Cette maisonnette de 2 chambres magnifiquement rénovée est située au coeur de Peyia, offrant…
$1,562
par mois
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Manoir 4 chambres dans Paphos, Chypre
Manoir 4 chambres
Paphos, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 3
Surface 160 m²
Située dans la zone désirable d'Agios Theodoros, cette maisonnette de 4 chambres à coucher m…
$1,992
par mois
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Manoir 2 chambres dans Paphos, Chypre
Manoir 2 chambres
Paphos, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 1
Surface 117 m²
Découvrez cette maisonnette spacieuse et bien conçue de 2 chambres idéalement située au coeu…
$1,289
par mois
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Manoir 3 chambres dans Anavargos, Chypre
Manoir 3 chambres
Anavargos, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 1
Surface 130 m²
À louer: Cette propriété d'occasion offre amplement de place pour un séjour confortable. L…
$1,727
par mois
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Manoir 2 chambres dans Nea Dhimmata, Chypre
Manoir 2 chambres
Nea Dhimmata, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 75 m²
Disponible à partir du 01.03.2026 Maisonnette de 2 chambres entièrement meublée dans le vill…
$1,048
par mois
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