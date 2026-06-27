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Loyer mensuel d'un bien un appartement avec vue sur la mer en District de Paphos, Chypre

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Paphos
23
Péyia
5
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5 propriétés total trouvé
Appartement 2 chambres dans Paphos, Chypre
Appartement 2 chambres
Paphos, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 75 m²
Bienvenue dans votre sanctuaire urbain parfait! Cet appartement meublé offre un mélange idéa…
$1,654
par mois
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Appartement 4 chambres dans Agios Georgios Peyeias, Chypre
Appartement 4 chambres
Agios Georgios Peyeias, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 300 m²
Disponible à la location: Cette villa indépendante prête à l'emploi à Pegeia offre une vie s…
$9,305
par mois
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Appartement 4 chambres dans Agios Georgios Peyeias, Chypre
Appartement 4 chambres
Agios Georgios Peyeias, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 5
Surface 300 m²
Disponible à la location: Cette villa indépendante prête à l'emploi à Pegeia offre une vie s…
$9,219
par mois
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Appartement 5 chambres dans Péyia, Chypre
Appartement 5 chambres
Péyia, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 400 m²
Cette magnifique villa de 5 chambres entièrement meublée, de 5 salles de bains en front de m…
$10,468
par mois
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Appartement 5 chambres dans Péyia, Chypre
Appartement 5 chambres
Péyia, Chypre
Chambres 5
Nombre de salles de bains 5
Surface 300 m²
Découvrez cette superbe villa individuelle à louer dans le charmant quartier de Peyia. Niché…
$11,523
par mois
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Caractéristiques des propriétés en District de Paphos, Chypre

avec Jardin
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