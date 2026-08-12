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Demeures à vendre en District de Paphos, Chypre

;
Tremithousa
4
6 propriétés total trouvé
Manoir 2 chambres dans Paphos, Chypre
Manoir 2 chambres
Paphos, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 94 m²
Découvrez l'épitome du luxe et du confort avec cette élégante maisonnette de 2 chambres, idé…
$365,271
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Manoir 2 chambres dans Paphos, Chypre
Manoir 2 chambres
Paphos, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 97 m²
Magnifiquement terminée et moderne, cette maison de ville de deux chambres dispose d'un salo…
$438,692
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Manoir 2 chambres dans Tremithousa, Chypre
Manoir 2 chambres
Tremithousa, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 88 m²
A vendre : une superbe maisonnette hors plan située dans le charmant village de Tremithousa.…
$300,058
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Manoir 2 chambres dans Tremithousa, Chypre
Manoir 2 chambres
Tremithousa, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 88 m²
A vendre : une superbe maisonnette hors plan située dans le charmant village de Tremithousa.…
$300,058
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Manoir 2 chambres dans Tremithousa, Chypre
Manoir 2 chambres
Tremithousa, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 88 m²
A vendre est une maisonnette moderne dans la zone désirable de Tremithusa. Cette propriété h…
$300,058
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Manoir 2 chambres dans Tremithousa, Chypre
Manoir 2 chambres
Tremithousa, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
Surface 88 m²
A vendre est une maisonnette moderne dans la zone désirable de Tremithusa. Cette propriété h…
$300,058
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Caractéristiques des propriétés en District de Paphos, Chypre

avec Jardin
Bon marché
Luxe
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