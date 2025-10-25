Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Pano Polemidia Community
  4. Résidentiel
  5. Maison

Maisons à vendre en Pano Polemidia Community, Chypre

1 propriété total trouvé
Maison 2 chambres dans Pano Polemidia Community, Chypre
Maison 2 chambres
Pano Polemidia Community, Chypre
Chambres 2
Nombre de salles de bains 2
2 bedroom house near the new hospital. there is a wardrobe that can be converted into a thir…
$360,159
Agence
VIDI GROUP
Langues
English, Русский
