Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Pano Polemidia Community
  4. Commercial
  5. Entrepôt

Entrepôts à vendre en Pano Polemidia Community, Chypre

propriété commerciale
4
Entrepôt Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Entrepôt 760 m² dans Pano Polemidia, Chypre
Entrepôt 760 m²
Pano Polemidia, Chypre
Surface 760 m²
Cet entrepôt bien entretenu est situé sur un terrain de 760 m2, offrant une surface intérieu…
$992,160
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
English, Русский, Ελληνικά, Français, Italiano
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller