Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Pano Panagia
  4. Résidentiel
  5. Studio

Studios à vendre en Pano Panagia, Chypre

;
1 propriété total trouvé
Studio dans Pano Panagia, Chypre
Studio
Pano Panagia, Chypre
Nombre de salles de bains 1
Nombre d'étages 3
APPARTEMENT D'ÉTUDES – PETITE VIE STYLIQUE DANS LE CENTRE DE VILLE Ce studio contemporain of…
$211,797
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VIDI GROUP
Langues
English, Русский
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Pano Panagia, Chypre

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller