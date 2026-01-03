Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Pano Kivides
  4. Résidentiel
  5. Appartement
  6. Jardin

Appartements avec jardin à vendre en Pano Kivides, Chypre

Appartement Supprimer
Tout effacer
2 propriétés total trouvé
Appartement 4 chambres dans Pano Kivides, Chypre
Appartement 4 chambres
Pano Kivides, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 2
Surface 227 m²
Maison individuelle avec un grand beau jardin et vérandas composée de 4 chambres, une salle …
$691,393
Laisser une demande
Appartement 3 chambres dans Pano Kivides, Chypre
Appartement 3 chambres
Pano Kivides, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 279 m²
Une belle maison de trois chambres dans 7024m2 terrain entièrement meublé avec grand jardin …
$1,04M
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Pano Kivides, Chypre

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller