Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Pano Akourdaleia
  4. Résidentiel
  5. Appartement

Appartements à vendre en Pano Akourdaleia, Chypre

Appartement Supprimer
Tout effacer
1 propriété total trouvé
Appartement dans Pano Akourdaleia, Chypre
Appartement
Pano Akourdaleia, Chypre
Agricultural and residential field, extending to about 31.773 sq.m. in total. The property a…
$289,141
Laisser une demande
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Pano Akourdaleia, Chypre

Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller