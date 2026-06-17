Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Palodeia
  4. Location longue durée
  5. Villa

Loyer mensuel de villas en Palodeia, Chypre

;
1 propriété total trouvé
Villa 4 chambres dans Palodeia, Chypre
Villa 4 chambres
Palodeia, Chypre
Chambres 4
Nombre de salles de bains 4
Surface 300 m²
Villa de 4 chambres avec piscine à Palodeia, Limassol, sur un terrain de 890 m2 avec une vue…
$4,637
par mois
Laisser une demande
Fermer
Merci d'indiquer au bailleur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Agence
VIDI GROUP
Langues
English, Русский
Realting.com
Aller
Realting.com
Aller