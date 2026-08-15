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Loyer mensuel d'un bien une villa avec jardin en Paphos, Chypre

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2 propriétés total trouvé
Villa de 6 chambres dans Paphos, Chypre
Villa de 6 chambres
Paphos, Chypre
Chambres 6
Nombre de salles de bains 5
Surface 380 m²
Cette spacieuse maison de six chambres, cinq salles de bains est disponible à la location da…
$8,003
par mois
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villa de 3 chambres dans Paphos, Chypre
villa de 3 chambres
Paphos, Chypre
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 130 m²
**Description courte** Bellement meublé 3 chambres, 2 salles de bains maison individuelle d…
$2,617
par mois
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