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Loyer mensuel de Restaurants en Paphos, Chypre

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Restaurant 53 m² dans Paphos, Chypre
Restaurant 53 m²
Paphos, Chypre
Surface 53 m²
À louer: Disponible est un restaurant bien entretenu au rez-de-chaussée à Pafos, offrant un…
$2,533
par mois
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Agence
Fox Smart Estate Agency
Langues
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