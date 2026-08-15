Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
  1. Realting.com
  2. Chypre
  3. Paphos
  4. Résidentiel
  5. Maison
  6. Vue sur la montagne

Mountain View Maisons à vendre en Paphos, Chypre

;
villas
149
maisons de ville
15
duplex
6
1 propriété total trouvé
Villa 3 chambres dans Paphos, Chypre
Premium Premium
Villa 3 chambres
Paphos, Chypre
Nombre de pièces 3
Chambres 3
Nombre de salles de bains 2
Surface 14 m²
Villas de Kings Beach Situées dans le quartier très prisé des Tombeaux des Rois, les Vill…
$569,647
T.V.A.
Laisser une demande
Fermer
Veuillez informer le vendeur que vous avez trouvé cette annonce sur Realting.com
Développeur
Stasis Estates
Langues
English, Русский, Ελληνικά
Telegram Écrire dans un Telegram
Realting.com
Aller

Caractéristiques des propriétés en Paphos, Chypre

avec Garage
avec Jardin
avec Terrasse
avec Vue sur la mer
avec Piscine
Bon marché
Luxe
Realting.com
Aller