Entrepôts à vendre en Paphos, Chypre

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Entrepôt 1 088 m² dans Paphos, Chypre
Entrepôt 1 088 m²
Paphos, Chypre
Surface 1 088 m²
L'immeuble entier pour 9 appartements - Paphos-Chypre.Résidence du projet ROI - PaphosROI RE…
$3,60M
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