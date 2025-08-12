Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Loyer mensuel de des bureaux en Nicosie, Chypre

Nicosie
17
25 propriétés total trouvé
Bureau dans Nicosie, Chypre
Bureau
Nicosie, Chypre
Découvrez l'épitome de l'espace de bureaux de luxe avec cette exquise offre d'étage, situé a…
$7,004
par mois
Bureau 477 m² dans Nicosie, Chypre
Bureau 477 m²
Nicosie, Chypre
Surface 477 m²
The asset is a commercial unit located on the junctions of A Limassol Ave. one of the busies…
$4,250
par mois
Bureau 200 m² dans Nicosie, Chypre
Bureau 200 m²
Nicosie, Chypre
Surface 200 m²
A  luxury building at a prime location of the city center of Nicosia. Partitions wood oak, r…
$2,994
par mois
Bureau 335 m² dans Nicosie, Chypre
Bureau 335 m²
Nicosie, Chypre
Surface 335 m²
A seven-storey building located in city center.  Only the 4th Floor is available with an are…
$5,476
par mois
Bureau 700 m² dans Nicosie, Chypre
Bureau 700 m²
Nicosie, Chypre
Surface 700 m²
Office for rent in city center of  Nicosia Location · City Center · Easy access to the m…
$11,988
par mois
Bureau 3 293 m² dans Nicosie, Chypre
Bureau 3 293 m²
Nicosie, Chypre
Surface 3 293 m²
This building located in Agioi Omologites close to city center and all amenities like banks,…
$81,737
par mois
Bureau 400 m² dans Nicosie, Chypre
Bureau 400 m²
Nicosie, Chypre
Surface 400 m²
Foul renovated / restored 2023 two-storey property in Nicosia suitable for offices and other…
$4,795
par mois
Bureau 230 m² dans Nicosie, Chypre
Bureau 230 m²
Nicosie, Chypre
Surface 230 m²
This exceptional office space is available for rent, boasting a prime location in Nicosia Ce…
$2,834
par mois
Bureau 148 m² dans Nicosie, Chypre
Bureau 148 m²
Nicosie, Chypre
Surface 148 m²
This Office is available for RENT in city center close to banks, shops and all amenities. R…
$1,471
par mois
Bureau 500 m² dans Nicosie, Chypre
Bureau 500 m²
Nicosie, Chypre
Surface 500 m²
Shop/Offices The building  position on a Prime Commercial Avenue and benefits with easy acc…
$7,847
par mois
Bureau 296 m² dans Nicosie, Chypre
Bureau 296 m²
Nicosie, Chypre
Surface 296 m²
Shop/office available for rent in Nicosia business center. The shop holds a premium position…
$4,032
par mois
Bureau 238 m² dans Nicosie, Chypre
Bureau 238 m²
Nicosie, Chypre
Surface 238 m²
Office available for rent in Nicosia business center. The office has a covered area of 238sq…
$3,378
par mois
Bureau 500 m² dans Nicosie, Chypre
Bureau 500 m²
Nicosie, Chypre
Surface 500 m²
Brand new Offices in a unique location near city center of Nicosia. The property is ideally…
$7,629
par mois
Bureau 1 600 m² dans Nicosie, Chypre
Bureau 1 600 m²
Nicosie, Chypre
Nombre de salles de bains 9
Surface 1 600 m²
This commercial building Offices is located in one of the most  central privileged area of N…
$23,284
par mois
Bureau 287 m² dans Nicosie, Chypre
Bureau 287 m²
Nicosie, Chypre
Surface 287 m²
Super Luxury offices in the  best building in the city centre of Nicosia.  Interior cover…
$4,990
par mois
Bureau 440 m² dans Nicosie, Chypre
Bureau 440 m²
Nicosie, Chypre
Surface 440 m²
One of the capital's most prestigious and stunningly designed landmark buildings, offering a…
$15,366
par mois
Bureau 340 m² dans Nicosie, Chypre
Bureau 340 m²
Nicosie, Chypre
Surface 340 m²
A  landmark mixed-use building located in city center of Nicosia are available for rent. Th…
$4,523
par mois
Bureau 1 050 m² dans Nicosie, Chypre
Bureau 1 050 m²
Nicosie, Chypre
Surface 1 050 m²
Office for rent in city center of  Nicosia Location · City Center · Easy access to the m…
$17,982
par mois
Bureau 3 038 m² dans Nicosie, Chypre
Bureau 3 038 m²
Nicosie, Chypre
Surface 3 038 m²
The building comprises of five floors (see below analysis of area per floor). The location i…
$66,181
par mois
Bureau 462 m² dans Nicosie, Chypre
Bureau 462 m²
Nicosie, Chypre
Surface 462 m²
Modern Office space in City Center of Nicosia. The Asset has the following specifications: …
$7,552
par mois
Bureau 1 400 m² dans Nicosie, Chypre
Bureau 1 400 m²
Nicosie, Chypre
Surface 1 400 m²
Office for rent in city center of  Nicosia Location · City Center · Easy access to the m…
$21,796
par mois
Bureau 763 m² dans Nicosie, Chypre
Bureau 763 m²
Nicosie, Chypre
Surface 763 m²
The premises include both an open office space and enclosed offices, along with a conference…
$3,596
par mois
Bureau 350 m² dans Nicosie, Chypre
Bureau 350 m²
Nicosie, Chypre
Surface 350 m²
Office for rent in city center of  Nicosia Location · City Center · Easy access to the m…
$5,994
par mois
Bureau 1 445 m² dans Nicosie, Chypre
Bureau 1 445 m²
Nicosie, Chypre
Surface 1 445 m²
This Office is now available for rent in city center and close to all amenities and services…
$26,156
par mois
Bureau 10 000 m² dans Nicosie, Chypre
Bureau 10 000 m²
Nicosie, Chypre
Surface 10 000 m²
High-End Office is available for Rent in the Capital's Bussines centre of Nicosia! Situa…
Prix ​​sur demande
