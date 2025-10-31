Afficher la propriété sur la carte Afficher la liste des propriétés
Villas avec terrasse à vendre en District de Nicosie, Chypre

Villa 5 chambres dans Latsia, Chypre
Villa 5 chambres
Latsia, Chypre
Chambres 5
Surface 366 m²
BOREAS DOMUS — Elegant 5-Bedroom Residence with Private Pool in Nicosia BOREAS DOMUS is a…
$1,85M
Villa 5 chambres dans Yeri, Chypre
Villa 5 chambres
Yeri, Chypre
Chambres 5
Surface 300 m²
Citio 2 – Villa “Vienna”, Geri, Nicosia — Modern 5-Bedroom Luxury Villa with Pool Citio 2…
$1,50M
Villa 4 chambres dans Dali, Chypre
Villa 4 chambres
Dali, Chypre
Chambres 4
Surface 423 m²
Chara Homes 32 — Contemporary 4-Bedroom Villa in Dali, Nicosia Chara Homes 32 is a modern…
$495,000
